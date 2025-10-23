L'Hospital del Mar de Barcelona tracta 15 tumors amb electroporació en 5 anys

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Hospital del Mar de Barcelona ha tractat des del 2020 un total de 15 tumors de fetge o pàncrees mitjançant l'electroporació, una tècnica per abordar tumors situats a zones que no es poden tractar amb la resta de mètodes existents.
Es tracta de l'"únic centre a Catalunya" que ofereix aquesta opció, que consisteix a introduir unes agulles al voltant de l'àrea a tractar, a través de les quals un corrent elèctric provoca la mort de les cèl·lules que formen el tumor, informa l'hospital en un comunicat aquest dijous.
El cap del Servei de Cirurgia de l'Hospital del Mar, Fernando Burdio, ha explicat que amb aquest mètode s'aconsegueix un control "molt superior" sobre les altres alternatives.
Per la seva banda, el cap de secció del Servei de Cirurgia General, Benedetto Ielpo, ha apuntat que utilitzar aquesta tècnica "facilita la recuperació del pacient", ja que s'evita la cirurgia oberta, amb les conseqüències que pot tenir per a la persona.
La metge adjunta del Servei d'Oncologia Mèdica, Laura Visa, ha assegurat que amb aquesta opció es vol millorar el control local de la malaltia, i que requereix una "selecció acurada dels pacients".