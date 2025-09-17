L'Hospital del Mar (Barcelona) fa servir una tècnica "innovadora" per tractar el càncer de pell no melanocític

El radioisòtop Re-188 suposa una alternativa a la cirurgia
BARCELONA, 17 set. (EUROPA PRESS) -
L'Hospital del Mar de Barcelona ha començat a implementar un tractament amb el radioisòtop Re-188 per al càncer de pell no melanocític, una tècnica "innovadora" que suposa una alternativa a la cirurgia, sent el primer centre de Catalunya que l'aplica.
El passat mes de juliol es van dur a terme els primers 5 tractaments a 4 pacients --ja que un d'ells presentava dues lesions--, que ara es recuperen "de manera satisfactòria i sense efectes secundaris importants", informa l'hospital en un comunicat d'aquest dimecres.
Són persones amb carcinomes basocel·lulars i carcinomes escamosos cutanis, sempre amb una profunditat de menys de 3 mil·límetres, a qui ara se'ls farà un seguiment per confirmar l'èxit del tractament.
89% I 98% D'ÈXIT
El cap del Servei de Medicina Nuclear de l'hospital, Pedro Plaza, ha explicat que es tracta d'un tractament no invasiu, sense cirurgia ni anestèsia, que s'aplica en sessions ambulatòries d'entre 30 minuts i 3 hores, i amb taxes d'èxit d'entre el 89% i el 98% als hospitals on ja s'aplica.
El tractament es basa en l'aplicació sobre la lesió del Re-188 en forma de gel, que emet radiació beta i s'allibera de manera "controlada i localitzada" sense afectar el teixit sa.
La metgessa adjunta del Servei de Dermatologia de l'hospital ha explicat que amb aquest abordatge "es poden tractar lesions a zones complicades per fer un tractament quirúrgic", o fer-lo servir per a pacients fràgils per als qui entrar a la sala d'operacions pot suposar un risc.