L'Hospital del Mar (Barcelona) comença l'obertura gradual del seu nou edifici amb 75 llits més

Ja funcionen l'ampliació de les Urgències i la planta maternofilial



BARCELONA, 20 març (EUROPA PRESS) -

L'Hospital del Mar de Barcelona està habilitant les primeres unitats del seu nou edifici, com l'ampliació del Servei d'Urgències i la planta d'hospitalització maternoinfantil, que van obrir el 13 de març iniciant l'arrencada gradual de les noves instal·lacions que sumen 75 llits nous.

Les obres del nou edifici, iniciades al juliol del 2022, formen part de la segona fase del projecte d'ampliació de l'hospital, amb la qual sumen 22.500 metres quadrats de superfície construïda i doblen l'espai del Servei d'Urgències, que passa de 2.600 metres quadrats a 5.200, on se situen 72 punts d'atenció i consultes.

La nova àrea maternofilial, amb habitacions familiars i una unitat de nounats, se situa en la tercera planta, i està previst obrir la cinquena planta dedicada a les especialitats quirúrgiques el 3 d'abril i una quarta planta per a les especialitats mèdiques l'11 d'abril.

Per construir aquestes instal·lacions, s'han demolit els pavellons hospitalaris construïts entre 1914 i 1929, i el següent pas del projecte és la tercera fase d'ampliació, que es preveu finalitzar al 2030 i consisteix en la construcció d'un edifici bessó que sumi 100.000 metres quadrats i 144 llits.

HUMANITZAR L'ESPAI HOSPITALARI

La gerent de l'Hospital del Mar, Olga Pané, ha explicat que les noves instal·lacions s'han ideat tenint en compte els reptes del sistema de salut: "Una població cada vegada més envellida, amb una societat que arribarà als 100, la noves eines tecnològiques i l'emergència climàtica".

Pané ha destacat "la voluntat de l'hospital d'anar més enllà de l'assistència" i humanitzar els espais a través de la decoració dels lavabos, a càrrec del pintor català Perico Pastor, qui ha creat una dotzena d'obres originals.

Pastor ha dit que les seves pintures estan desproveïdes de reivindicacions i que li agrada que les seves obres estiguin en els banys de l'hospital perquè compleixen "la funció essencial de l'art, que és compartir i acompanyar".

A més, el projecte ha tingut en compte les necessitats de pacients, familiars i professionals que van participar a través d'un procés de cocreación, per la qual cosa s'han construït espais per tenir intimitat, zones de jardí i banys per a familiars en totes les plantes.

LES OBRES DEL NOU EDIFICI

La Unió Temporal d'Empreses (UTE), formada per Acciona, Agefred Group, Serom i Vila-Reyes, ha realitzat les obres del nou edifici, que ha comptat amb un pressupost de 73 milions d'euros, en part finançats pel programa REACT-EU dels fons europeus FEDER.

A més, la Generalitat va autoritzar al Servei Català de la Salut a finançar l'obra i part de l'equipament amb 85,6 milions, per la qual cosa la segona fase de l'ampliació ha costat un total de 150 milions d'euros.

La directora de Serveis Generals i Infraestructures en Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, Elisabet Izquierdo, ha destacat la rapidesa de les obres, que ha estat possible per un treball intensiu de "torns de 24 hores, els 7 dies de la setmana" i l'ús de la construcció modular.

UN HOSPITAL VERD

Izquierdo ha destacat que l'edifici, amb la certificació LEED Gold (Leadership in Energy & Environmental Design), aposta per la reducció dels residus generats i l'estalvi energètic, per la qual cosa es mantindrà a la xarxa de distribució d'aigua calenta sanitària i de climatització Districlima i s'instal·laran 1.600 metres quadrats de plaques fotovoltaiques.

També ha explicat que el nou centre consisteix en una estructura de 10 nivells, amb dos subterranis, 5 plantes, una sisena planta d'instal·lacions i una coberta, i ha assenyalat que tenen adaptacions apreses durant la gestió del Covid-19, com a circuits separats entre professionals i familiars i 2 habitacions per planta que estan preparades per posar un equip de diàlisi i poden convertir-se en sales d'aïllament.