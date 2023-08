L'Hospital Josep Trueta de Girona elabora un protocol per a bebès amb risc en el neurodesarrollo

GIRONA, 24 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Hospital Josep Trueta de Girona ha elaborat un nou protocol específic per bebès nascuts amb un pes inferior als 1.500 grams o amb una edat gestacional menor de 32 setmanes ja que tenen "més risc" de patir trastorns en el desenvolupament o discapacitat.

L'objectiu de la mesura és realitzar un seguiment exhaustiu que "ajudi a anticipar-se als problemes de salut que puguin patir i, en conseqüència, intervenir de forma més precoç", informa el centre en un comunicat aquest dijous.

El nou protocol també cerca millorar la coordinació i l'intercanvi d'informació entre els diferents professionals i institucions vinculades als àmbits de la salut, l'educació i el benestar social.

Amb aquest document el centre estableix un pla d'actuació per prop de 50 bebès amb "gran prematuritat" que neixen a l'hospital cada any, als quals s'afegeixen aquells nounats que, encara que no són tan prematurs, poden tenir algun risc en el seu neurodesenvolupament.

Aquest Protocol s'inclou dins del Grup de Treball multidisciplinari i interdepartamental encarregat de realitzar el seguiment continuat d'aquests nens des del naixement i fins als 16 anys.