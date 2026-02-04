L'Hospital Germans Trias incorporarà més infermeres després de les protestes de la plantilla

BARCELONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona) incorporarà, a partir de l'1 de març i de manera progressiva, més personal auxiliar i d'infermeria a diverses unitats d'hospitalització, segons ha comunicat la gerència de l'hospital a la junta de personal de l'hospital, presidida per Satse.
La decisió, que arriba arran de les concentracions periòdiques iniciades al novembre, respon a les queixes sobre la "manca estructural de plantilla i les ràtios insuficients", explica el sindicat en un comunicat d'aquest dimecres.
La delegada de Satse Can Ruti i presidenta de la junta de personal, Magda Moyano, ha celebrat la incorporació de personal, però demana que es garanteixi el compliment dels terminis i que els reforços siguin "reals, suficients i sostinguts en el temps".