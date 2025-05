L'Hospital Germans Trias facilita hospitalitzar mare i bebè en ingressos materns

BARCELONA 28 maig (EUROPA PRESS) -

L'Hospital Germans Trias de Badalona (Barcelona) ha aprovat un protocol per facilitar l'hospitalització conjunta de mare i bebè menor de 9 mesos per causa materna mèdica o quirúrgica, ha informat aquest dimecres en un comunicat.

El centre ha protocolaritzat un circuit i uns criteris per permetre aquest ingrés hospitalari conjunt, d'acord amb dues condicions: que es tracti d'un bebè sa que no superi els 9 mesos i que l'estat de salut de la mare i la complexitat de les cures ho permetin.

D'aquesta manera, segons l'hospital, s'afavoreix el vincle mare-bebè i la lactància materna en aquelles dones que no volen ingressar sense el seu fill.

La mare que vulgui acollir-se a aquest ingrés conjunt pot fer-ho tant si s'hospitalitza per un motiu programat com per una urgència, i se li trasllada la necessitat que l'acompanyi algú que pugui cuidar el bebè durant l'ingrés quan no pugui fer-se càrrec d'ell per sotmetre's a proves complementàries o pel seu estat general de salut.

El protocol també s'acompanya d'un consentiment informat per assegurar que les mares entenen els riscos i beneficis que l'entorn hospitalari suposa per al bebè.

La presidenta de la comissió de sexe, gènere i salut i cap del servei d'obstetrícia, Carmina Comas, ha posat en valor la mesura entre les mares que s'han acollit: "Facilitar-los que estiguin acompanyades dels seus bebès durant el temps d'hospitalització suposa fer un pas més en la humanització de l'assistència sanitària que mirem de prestar".