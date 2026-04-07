L'Hospital Germans Trias de Badalona (Barcelona) prova un robot per transportar mostres biològiques

HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL
BARCELONA 7 abr. (EUROPA PRESS) -
L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona) ha incorporat en el marc d'una prova pilot el robot mòbil intel·ligent Emili ('Equip Mòbil Intel·ligent per a Laboratori Integrat'), que distribueix safates amb mostres de sang, sèrum o orina entre punts allunyats del seu Laboratori Clínic.
En un matí, Emili duu a terme més de 100 viatges i, acabat el dia, recorre més de 10 quilòmetres, movent més de 8.000 mostres biològiques de pacients de l'hospital, de persones que acudeixen a fer-se analítiques i dels diferents centres d'atenció primària del territori, informa l'hospital en un comunicat d'aquest dimarts.
La responsable de Gestió de Mostres del Laboratori Clínic del Germans Trias, Maria García, apunta que Emili estalvia temps als professionals, que ara es poden dedicar més "a tasques analítiques".
Així mateix, les mostres arriben abans i de "forma contínua i fluïda" a les unitats d'anàlisis, millorant el temps de resposta per obtenir els resultats.
Tot i que encara s'està treballant per quantificar l'agilitació del circuit i processament de les mostres, l'hospital estima que l'estalvi de desplaçaments dels professionals al llarg del dia és d'un 90%.