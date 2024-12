L'Hospital de Bellvitge millora el tractament i diagnòstic de l'ictus amb IA

El nou programari ha permès reduir la mortalitat en un 10%

L'Hospital de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha millorat els resultats en el tractament, diagnòstic i monitoratge de l'ictus mitjançant eines d'intel·ligència artificial (IA).

Els resultats inclouen una disminució de la mortalitat d'un 10% i una reducció de l'estada hospitalària de 12,1 a 11,1 dies gràcies a una recuperació més ràpida dels pacients, segons informa l'hospital en un comunicat d'aquest dimarts.

Les noves eines també han ajudat, en part, a atendre més pacients a la Unitat d'Ictus, on aquest any hi ha hagut un increment d'un 10% dels ingressos en relació amb l'any 2023.

IA PER DETECTAR RISCOS I ALTERACIONS

El programari d'intel·ligència artificial ha ajudat a detectar la fibril·lació auricular oculta o el risc de fibril·lació, a més dels processos d'arritima cardiològica durant el seguiment del pacient al domicili, dins el projecte Strack, per al qual també han desplegat tecnologia d'aprenentatge automàtic.

També s'ha utilitzat la IA com un reforç per als estudis radiològics urgents de pacients amb ictus i per detectar precoçment alternaciones en constants vitals.

L'Hospital de Bellvitge també vincula l'evolució positiva a la concentració de l'hospitalització per patologies neurològiques i neuroquirúrgiques a l'Edifici Delta de l'Hospital de Bellvitge, que es va construir inicialment per fer front a la pandèmia de la covid-19.