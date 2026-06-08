L'Hospital de Bellvitge de l'Hospitalet (Barcelona) impulsa una càtedra sobre el dolor crònic

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 8 juny (EUROPA PRESS) -
L'Hospital de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha impulsat una càtedra dedicada al dolor crònic juntament amb la Universitat de Barcelona (UB) i Boston Scientific.
Es posarà en marxa un pla formatiu perquè, en 4 anys, els metges especialistes en reanimació de l'hospital puguin obtenir formació multidisciplinària en el diagnòstic i tractament del dolor, la qual cosa "impactarà positivament en la qualitat de vida dels pacients amb dolor crònic", informa el centre en un comunicat d'aquest dilluns.
El model formatiu integra sessions teòriques, sessions pràctiques en sala de dissecció i rotacions clíniques en els serveis implicats, a més de tallers d'ecografia, fluoroscòpia i neuromodulació.