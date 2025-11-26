L'Hospital de Bellvitge forma especialistes en cirurgies cerebrals amb el pacient despert

HOSPITAL DE BELLVITGE - Arxiu
BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Hospital de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) està formant especialistes europeus en cirurgia cerebral amb pacients desperts en el marc del 8è Mapping Course, que se celebra entre el 25 i 28 de novembre, informa en un comunicat d'aquest dimecres.
El cap del servei de Neurocirurgia de Bellvitge i director de Brain Mapping Program, Andreu Gabarrós, ha explicat que operar mentre la persona parla permet saber, segon a segon, quina part ressecar i quina no: "És una revolució en la manera d'entendre la neurocirurgia".
La tècnica serveix per identificar en temps real les àrees del cervell que controlen el llenguatge, la comprensió, la memòria i el moviment, mentre la persona operada segueix instruccions de l'equip de neuropsicologia, la qual cosa permet extirpar el tumor "amb màxima seguretat" i minimitzar seqüeles.
El programa inclou tallers pràctics, simulacions quirúrgiques i l'anàlisi de casos reals en àrees eloqüents, en què el risc de seqüeles és especialment elevat.
L'edició 2025 del Mapping Course Bellvitge aprofundeix en noves metodologies per mapar xarxes cerebrals complexes, innovacions en neuropsicologia aplicada a la cirurgia, abordatges en tumors d'àrees del llenguatge, connectòmica i xarxes funcionals del cervell i eines futures en el mapatge de funcions executives.