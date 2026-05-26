L'Hospital de Bellvitge (Barcelona) redueix de 22 a 6 mesos el diagnòstic de la fibrosi pulmonar

BARCELONA 26 maig (EUROPA PRESS) -
Un circuit ràpid entre centres d'atenció primària i l'Hospital de Bellvitge (Barcelona) ha aconseguit reduir de 22 a 6 mesos el temps per diagnosticar la fibrosi pulmonar, una malaltia respiratòria minoritària i progressiva, segons ha informat aquest dimarts en un comunicat.
Els resultats de l'estudi, publicats en la revista científica 'npj Primary Care Respiratory Medicine', mostren que, a més, aquest model millora el pronòstic dels pacients, ja que la supervivència lliure de trasplantament a set anys augmenta un 14% entre les persones derivades mitjançant aquesta via.
La investigació, liderada per l'Hospital de Bellvitge, l'Atenció Primària i Comunitària Delta de l'ICS i l'Idibell, ha analitzat 726 pacients derivats a la UFIP entre 2012 i 2015, dels quals 112 van ser detectats directament des d'atenció primària a través del circuit ràpid.
Els especialistes destaquen que el diagnòstic precoç permet iniciar abans els tractaments antifibròtics i preservar millor la funció pulmonar, a més de facilitar alternatives com el trasplantament en els casos més avançats, mentre que els primers símptomes de la malaltia se solen confondre amb altres problemes.
El model inclou formació específica per a professionals d'atenció primària, coordinació directa amb radiologia i derivacions preferents a la unitat especialitzada, i els investigadors consideren que es pot estendre a altres territoris per reduir desigualtats en l'accés al diagnòstic.