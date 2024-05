L'Hospital de Bellvitge obre una àrea específica per a urgències psiquiàtriques

BARCELONA, 28 maig (EUROPA PRESS) -

L'Hospital Universitari de Bellvitge, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha obert una àrea específica per atendre urgències psiquiàtriques de diferent gravetat "en les millors condicions i amb un punt d'accés exclusiu", ha informat aquest dimarts en un comunicat.

El nou equipament va entrar en funcionament dilluns i té capacitat per atendre i tenir en observació fins a 7 pacients, ja que disposa de dos espais de monitoratge per a casos d'especial gravetat i dos per a l'atenció i l'estada en observació de fins a 5 pacients de menys complexitat.

La creació d'aquesta àrea és una de les accions incloses en el programa del 2024 de l'Hospital de Bellvitge '12 mesos x la Salut Mental', que té com a objectiu "la millora de la salut mental i el benestar emocional dels ciutadans i professionals".

La cap del Servei de Psiquiatria de l'hospital, Pino Alonso, ha explicat que les noves urgències permeten "atendre les necessitats dels pacients amb patologia psiquiàtrica, garantint-ne el confort, i facilitant la feina dels professionals".

L'Hospital de Bellvitge és el centre de referència per a les urgències psiquiàtriques d'unes 330.000 persones de l'Hospitalet de Llobregat i el Prat de Llobregat (Barcelona), la qual cosa es tradueix en unes 4.000 atencions d'urgència anuals (entre 12 i 17 diàries).