L'Hospital de Bellvitge (Barcelona) forma el seu personal per canviar l'atenció de salut mental

BARCELONA, 31 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Hospital de Bellvitge a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha proporcionat a part del seu personal una formació específica en el model Safewards, que implica un "profund canvi" en l'atenció dels pacients de salut mental, ha informat aquest dimecres en un comunicat.

Un total de 80 professionals de diferents perfils (metges, infermeres, zeladors i psicòlegs) han estat formats en aquest model, basat en la resolució de situacions adverses o de conflicte mitjançant eines comunicatives i de diàleg.

El model Safewards potencia les habilitats comunicatives dels professionals per reduir les situacions de risc que requereixen recórrer a mesures físiques, mecàniques o farmacològiques de contenció dels pacients.

La infermera cap de l'Àrea de Neurociències de l'hospital, Lia-Tamar Sánchez, ha explicat que "aquest canvi de paradigma representa a mitjà i llarg termini una transformació cultural en l'atenció a les persones que viuen amb problemes de salut mental".

IMPLEMENTACIÓ DEL MODEL

Està previst començar a aplicar el nou model d'atenció als pacients de salut mental després de l'estiu, quan entri en funcionament la nova unitat d'hospitalització de salut mental en règim obert de l'Hospital de Bellvitge.

Amb la implementació d'aquest model, l'hospital pretén crear entorns terapèutics "més segurs, de confiança i cooperació que millorin l'experiència de pacient i la satisfacció dels professionals".

Aquest canvi en l'atenció de la salut mental és una de les accions incloses al programa '12 mesos x la Salut Mental' de l'hospital, una sèrie d'iniciatives durant 2024 per a la millora de la salut mental i el benestar emocional de ciutadans, com la creació d'espais per la musicoteràpia i la teràpia assistida per animals.