L'Hospital de Bellvitge (Barcelona) arriba a 2.000 trasplantaments hepàtics des del seu primer el 1984

BARCELONA 28 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Hospital de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha dut a terme el trasplantament número 2.000 durant aquest mes d'agost, una xifra que suposa una "fita" per al centre després del primer, que va realitzar el 1984.
Fa 41 anys el centre va realitzar els dos primers trasplantaments de fetge de tot l'Estat i, des de llavors, "s'ha consolidat com a referent en aquest procediment", explica en un comunicat d'aquest dijous.
En el cas del trasplantament de fetge número 2.000 d'aquest agost, se li va afegir un procediment de cirurgia bariàtrica simultani, "un primer pas" per al control de la síndrome metabòlica associat a la malaltia per fetge gras.
La directora del Programa de Trasplantament Hepàtic de l'Hospital de Bellvitge, Laura Lladó, la primera dona a assumir aquesta responsabilitat en un hospital de l'Estat, destaca la coordinació i col·laboració entre els professionals com a "clau" per arribar als 2.000 trasplantaments.
En els últims anys, l'Hospital de Bellvitge s'ha mantingut amb una xifra elevada d'activitat, amb entre 50 i 60 trasplantaments a l'any; i la Unitat de Trasplantament Hepàtic ha potenciat la col·laboració amb els hospitals comarcals i la investigació per millorar els resultats de la intervenció.