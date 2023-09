L'Hospital de Bellvitge i el Banc de Sang impulsen una teràpia contra infeccions en pacients trasplantats

BARCELONA, 21 set. (EUROPA PRESS) -

L'Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i el Banc de Sang i Teixits han impulsat una teràpia cel·lular "líder" per lluitar contra les infeccions en pacients trasplantats.

Es tracta d'una teràpia cel·lular antiviral, ViroTCell, "inèdita" a Catalunya i que es va aplicar a una pacient trasplantada de ronyó per tractar un citomegalovirus (CMV) que no responia al tractament habitual, ha informat el centre hospitalari en un comunicat aquest dijous.

El citomegalovirus pertany a la família dels herpes i habitualment no genera malaltia, però tot i que aquests virus són "aparentment inofensius en persones sanes, poden causar la mort en pacients trasplantats".

El nou tractament agafa defenses de persones sanes i les activa perquè actuïn com un medicament contra les infeccions virals dels pacients, i habitualment es fa servir en pacients amb leucèmies que han rebut un trasplantament de medul·la òssia i que estan molt immunodeprimits, és a dir, sense defenses.

Per contra, "és més excepcional" que el ViroTCell es faci servir en pacients trasplantats d'òrgan sòlid com és el cas de la pacient de Bellvitge, ja que en aquests casos la immunosupressió no és tan perllongada en el temps i no se solen produir tantes infeccions.

Segons ha explicat l'especialista de Trasplantament Renal de l'Hospital de Bellvitge Alexandre Favà, l'experiència amb aquesta pacient ha estat "molt satisfactòria, i ara la pacient ja fa un mes que està sense tractament antiviral".