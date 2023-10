L'Hospital de Bellvitge abordarà les malalties minoritàries en una jornada aquest dijous

BARCELONA, 24 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Hospital de Bellvitge abordarà dijous algunes de les novetats diagnòstiques i terapèutiques més recents de les malalties minoritàries durant la IV Jornada del Grup de Malalties Minoritàries del centre, informa en un comunicat aquest dimarts.

També reivindicarà la importància de fer una reanàlisi dels estudis genètics, que consisteix a tornar a examinar al cap d'un temps la mateixa informació que originalment no va permetre arribar a resultats concloents.

Això "és important" perquè actualment hi ha bases de dades genètiques de gran potència que diàriament s'alimenten d'informació nova, per la qual cosa és possible arribar al diagnòstic que no s'havia aconseguit anteriorment sense la necessitat de fer proves noves al pacient.