L'home tirotejat en un hospital de Tarragona va estar custodiat fins a sortir de l'UCI

TARRAGONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
L'home que ha mort tirotejat aquest dijous a la matinada en una habitació de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona va estar custodiat pels Mossos d'Esquadra fins que va abandonar l'UCI a principis de setmana, quan va pujar a planta i on cap a les 03.00 hores ha mort per almenys tres trets, segons ha pogut confirmar Europa Press de fonts coneixedores.
La víctima estava ingressada després de resultar ferida en un tiroteig a Salou (Tarragona) fa unes dues setmanes, i segons han confirmat les mateixes fonts, tenia por de pujar a planta.
El presumpte assassí, que anava amb la cara tapada, ha entrat a l'hospital, ha pujat a la cinquena planta i, després d'executar la víctima, ha fugit.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la policia catalana ha assumit el cas i treballa per trobar el pistoler.
El cas està sota el secret de les actuacions.