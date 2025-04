L'historietista Paco Roca, Gran Premi del 43è Comic Barcelona

BARCELONA 5 abr. (EUROPA PRESS) -

L'historietista i il·lustrador Paco Roca ha guanyat el Gran Premi del 43è Comic Barcelona i l'obra 'Dum Dum' dels autors Jaime Infante i Javier Marquina ha estat premiada a la millor obra d'autoria espanyola.

Els premis del 43è Comic Barcelona s'han repartit aquest divendres a la tarda amb 'Els Pizzlys' de Jérémie Moreau com a millor obra estrangera i 'Entre enfermeras' de María Jiménez com a Premi Votació Popular, segons ha informat el saló en un comunicat.

També s'ha guardonat Clara de Frutos amb el Premi Miguel Gallardo Autora Revelació amb 'Vanguardia es una mujer', i 'La petita gènia i el monstre de la vall' d'Álvaro Ortiz ha guanyat a millor obra infantil, així com la millor obra juvenil ha estat per a 'Noceà 3. Fissures' de Ricard Efa i el millor fanzín per a 'Fanerozoico #3'.