L'historiador Paul Freedman, Premi Internacional Joan B. Cendrós d'Òmnium

MARA LAVITT - ÒMNIUM CULTURAL - Arxiu
BARCELONA 6 març (EUROPA PRESS) -
Òmnium atorgarà el 39è Premi Internacional Joan B. Cendrós a l'historiador i catedràtic Paul Freedman per la seva "dilatada trajectòria dedicada a l'estudi del passat medieval de Catalunya i la seva projecció internacional", informa en un comunicat aquest divendres.
El president d'Òmnium, Xavier Antich, assegura que Freedman és una "valuosíssima figura en la projecció de la història, la tradició i la cultura catalana al món", i en destaca la tasca docent i investigadora des de la Universitat de Yale (Estats Units).
"Dona visibilitat al nostre patrimoni històric i el situa en debats d'alt nivell acadèmic, consolidant la cultura catalana com una tradició viva, amb capacitat d'interpel·lar i dialogar amb la història d'arreu", afegeix Antich.
El jurat ha remarcat que Freedman "ha contribuït notòriament a renovar la interpretació de la història catalana, situant-la en els grans debats europeus", a més de la seva mirada original i voluntat de trencar tòpics històrics.
El guardó se li lliurarà en la 75a Nit de les Lletres Catalanes, el 14 de març al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).