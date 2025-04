L'helicòpter estavellat a Nova York no portava instruments de registre d'incidències

L'última inspecció de l'aparell es va fer l'1 de març

L'helicòpter sinistrat aquest dijous al riu Hudson de Nova York amb una família catalana a bord no portava instruments de registre d'incidències: ni gravadores de vídeo ni càmeres a bord ni cap sistema d'aviònica capaç de registrar informació per a la investigació de la Junta Nacional de Seguretat en el Transport (NTSB) dels EUA d'aquest cap de setmana.

En l'última actualització de les perquisicions, la NTSB sí que ha pogut confirmar la recuperació de diverses parts de l'aparell, com el fuselatge principal, inclosa la cabina de comandament i la cabina de passatgers, la part davantera del tub de cua, les aletes de l'estabilitzador horitzontal i l'aleta vertical. A més, han començat a avaluar el sistema de control de vol de l'helicòpter.

Els bussejadors del Departament de Policia de Nova York continuen aquest diumenge la recerca del rotor principal, la caixa d'engranatges principal, el rotor de cua i gran part del braç de cua de l'helicòpter, a través de l'ús d'un sonar d'escombratge lateral per identificar possibles ubicacions de les restes.

Fins ara, els responsables de la NTSB s'han reunit amb els representants de l'operadora de l'helicòpter, New York Helicopter Charter Inc., per revisar els registres operatius, les polítiques i els procediments, els sistemes de gestió de la seguretat i l'experiència del pilot. Els investigadors també han examinat dos helicòpters de prova.

La NTSB ha constatat que l'última inspecció important de l'helicòpter accidentat es va fer l'1 de març. Abans de l'accident, l'helicòpter havia fet set recorreguts turístics.

El sinistre, que segons conclou l'avaluació provisional va tenir lloc durant el vuitè vol del dia, va costar les vides de l'exconseller delegat de Siemens a Espanya Agustín Escobar, la seva dona i els seus tres fills, així com la del pilot de l'aparell, Sean Johnson.