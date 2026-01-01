L'Extra de Nadal de l'ONCE reparteix més de 5 milions d'euros a Catalunya

BARCELONA 1 gen. (EUROPA PRESS) -
El sorteig de l'Extra de l'ONCE, celebrat el matí d'aquest dijous, ha repartit un total de 5.200.000 euros a Catalunya, en els municipis de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), El Vendrell (Tarragona), Vilassar de Mar i Molins de Rei (Barcelona).
Segons ha explicat l'ONCE en un comunicat el gruix del premi a Catalunya s'ha venut a Molins de Rei, amb 10 cupons premiats amb 400.000 euros, un total de 4 milions, a través d'un establiment col·laborador.
En Santa Coloma, el venedor Francisco Javier Gámez ha venut un cupó del primer premi per valor de 400.000 euros: "Estic molt content, gairebé ni m'ho creo. Sempre és una alegria molt gran repartir il·lusions", ha explicat.
A Vilassar de Mar l'agent venedora de la loteria social Maria Cramen Munné també ha venut un cupó del primer premi.
Finalment, a El Vendrell la responsable del punt de venda situat en la Baixada de Sant Miquel, Yolanda Díaz, també ha venut un cupó premiat amb 400.000 euros.