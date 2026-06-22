L'exposició 'Regeneracions: la Xina i Espanya en el mirall' es prorroga a casa Cupra Raval

BARCELONA 22 juny (EUROPA PRESS) -
Casa Cupra Raval ha prorrogat fins al 31 de juliol l'exposició 'Regeneracions: la Xina i Espanya en el mirall' sobre regeneració urbana, comissariada per Manuel Blanco i Li Xiangning amb la col·laboració d'Héctor Navarro i Gao Changjun.
La mostra, que es pot visitar de manera gratuïta, convida a reflexionar sobre el paper de l'arquitectura en la transformació sostenible de les ciutats i forma part de la programació de Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura 2026, informa Seat en un comunicat aquest dilluns.
A més, durant tot el mes de juny i juliol, s'ofereixen visites guiades exclusives juntament amb el comissari Manuel Blanco, qui oferirà una lectura en profunditat dels projectes exposats i dels processos de regeneració arquitectònica i urbana.