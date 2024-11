L'exposició 'Recorda el futur' del MWCapital a Barcelona tanca amb més de 40.000 visitants

Està prevista una segona edició a l'estiu del 2025

L'exposició 'Recorda el futur' del Mobile Word Capital Barcelona (MWCapital) al Palau Robert tanca aquest diumenge després de rebre més de 40.000 visitants des del 20 de juny, informen la Generalitat i el MWC en un comunicat.

Amb una superfície de 90 metres quadrats, la mostra ha ofert al públic experiències immersives, presentades per la fundació al MWC Barcelona, en els sectors de la salut, la mobilitat, l'energia i el tèxtil.

Davant del "gran" acolliment de la primera edició, han confirmat que l'exposició continuarà amb una segona edició a l'estiu del 2025 que mostrarà les últimes innovacions presentades al MWC 2025 en un espai de 350 metres quadrats.

Amb la continuïtat de la mostra, el MWC i la Generalitat pretenen consolidar-la com una cita anual i reafirmar el compromís "per acostar els avenços tecnològics a la ciutadania i reforçar el paper de Barcelona com a referent en la transformació digital global".

EXPERIÈNCIES IMMERSIVES

En la primera edició, els visitants han pogut provar un simulador, desenvolupat pel Barcelona Supercomputing Center per contribuir a la detecció de malalties cardíaques, que generava un model personalitzat del cor a partir de dades personals com el pols de cada persona.

També han comprovat "la potència i l'acceleració" d'hypercar, un vehicle elèctric d'alta gamma dissenyat per Hispano Suiza, en una experiència de conducció virtual ambientada en el circuit de Montjuïc.

Una altra experiència immersiva és la maqueta interactiva que mostra com serà la llar del futur amb la càrrega bidireccional per a vehicles elèctrics, desenvolupada per Wallbox, que és una eina per millorar l'eficiència energètica a les llars i els sistemes de transport.

La mostra ha comptat amb la col·laboració de Desigual per exposar un laboratori obert de disseny de moda basat en intel·ligència artificial generativa, que permet crear peces personalitzades.