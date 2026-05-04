L'exposició sobre Open Arms rep prop de 29.000 visitants al Palau Robert de Barcelona

BARCELONA 4 maig (EUROPA PRESS) -
L'exposició 'Open Arms. Una missió a contracorrent' ha rebut prop de 29.000 visitants en tres mesos al Palau Robert de Barcelona, informa el centre aquest dilluns en un comunicat.
La mostra, que es va inaugurar el 4 de febrer, recorre l'acció de l'ONG des del seu origen el 2015 a l'illa de Lesbos (Grècia) i està comissariada per la mateixa entitat.
Tres mesos després, 28.873 persones, molts d'ells joves, s'hi han acostat per conèixer la tasca de l'entitat, que ha participat en centenars de missions de salvament i assistència.