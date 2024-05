L'exposició immersiva sobre Pixar arribarà a La Maquinista de Barcelona al setembre

BARCELONA, 31 maig (EUROPA PRESS) -

L'exposició immersiva 'Mundo Pixar', sobre l'univers de la companyia cinematogràfica, arribarà al centre comercial Westfield La Maquinista de Barcelona el 26 de setembre, on es recrearan espais a grandària real de pel·lícules de Disney i Pixar, informa l'organització en un comunicat aquest divendres.

A càrrec d'Ozono Producciones, MP i Proactiv Entertainment, els visitants es podran sentir com una joguina de 'Toy Story' a l'habitació d'Andy, fer una passejada per la casa de Carl a 'Up', divertir-se amb la fàbrica d'ensurts de 'Monstruos S.A.' o travessar el món dels vius, dels records i la música amb 'Coco'.

La mostra, comissariada per Disney Pixar Animation Studios, arribarà a Barcelona després del seu pas per Madrid, on "ha batut tots els rècords" després de rebre més de 600.000 visitants al recinte firal Ifema Madrid; i anteriorment també va ser a Sao Paulo i Rio de Janeiro.

Els portaveus dels 'partners' de l'exposició posen en valor la importància de poder viure experiències com aquesta en família: "A Madrid hem pogut comprovar l'amor de les famílies i dels fans de l'animació cap a l'univers Pixar".

"A 'Mundo Pixar' tens la capacitat de trobar-te amb els teus personatges i escenaris preferits. Per als més petits és màgic i per als adults és un moment de nostàlgia i records. Aquesta mostra farà que tothom pugui gaudir del nen que portem dins", han afegit.