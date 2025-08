L'exposició 'Creant personatges de cinema' de Casa Seat supera els 25.000 visitants

BARCELONA 4 ago. (EUROPA PRESS) -

L'exposició 'Creant personatges de cinema' que acull Casa Seat fins al 10 de setembre dedicada a l'univers creatiu de Grangel Studio, ha superat els 25.000 visitants, informa l'espai en un comunicat aquest dilluns.

La mostra, que originalment havia d'acabar-se el 4 de setembre, s'estendrà una setmana més per l'interès que ha generat, amb més de 2.400 persones registrades en les visites guiades que es fan durant juliol i agost.

L'exposició és una de les activitats de la celebració del cinquè aniversari de Casa Seat i commemora els 40 anys de trajectòria de Grangel Studio.

Els visitants poden veure prop de 300 obres originals, moltes mai abans exposades, que permeten descobrir d'a prop el procés artístic de l'estudi barceloní.

Grangel Studio ha creat personatges com l'actual mascota del FC Barcelona o de pel·lícules com 'La Núvia Cadàver', 'Kung Fu Panda', 'Com entrenar al teu drac' o 'Pinocchio', de Guillermo del Toro.