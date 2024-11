L'explosió a la fàbrica d'Ibi (Alacant) deixa dos morts, dos ferits i un desaparegut

ALACANT 27 nov. (EUROPA PRESS) -

L'explosió registrada aquest migdia en una fàbrica d'un polígon d'Ibi (Alacant) deixa dos morts, dos ferits molt greus, i un desaparegut, segons ha informat el Consorci Provincial de Bombers.

El sinistre ha obligat a mobilitzar fins a set dotacions de bombers de la Diputació d'Alacant i agents sanitaris, segons ha informat Emergències 112 Comunitat Valenciana a través d'un missatge a X. Diverses persones han quedat atrapades entre la runa, segons el Consorci.

Vora les 12.00 hores el Consorci ha rebut l'avís del sinistre, registrat en una nau del carrer Múrcia de la localitat, en explotar una caldera que ha ensorrat part de la fàbrica, el sostre i part dels murs de l'empresa.

Com a conseqüència dels fets, tres persones que eren dins la nau, han quedat atrapades per la runa, segons el Consorci. Els bombers n'han rescatat dues. Part del sostre ha sortit projectat per l'explosió i ha arribat a impactar una nau annexa, tot i que en aquest cas només s'han registrat danys materials.

El Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU) ha mobilitzat un helicòpter medicalitzat, tres unitats del Servei d'Assistència Mèdica Urgent (SAMU) i quatre més del Suport Vital Bàsic (SVB). A la zona afectada també hi treballen agents de la policia local del municipi alacantí i de la policia de la Generalitat Valenciana.