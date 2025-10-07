L'exministre Joan Subirats, premi d'honor de la Fundació FiraGran

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
L'exministre d'Universitats Joan Subirats ha estat guardonat amb el premi d'honor 2025 de la Fundació FiraGran per la seva contribució a la recerca i al disseny de polítiques inclusives i participatives per a les persones grans, segons ha informat l'organització aquest dimarts en un comunicat.
També seran premiats el músic de jazz Ricard Gili; l'exjugadora i entrenadora de bàsquet Josepa Soler, l'empresària i emprenedora Maria Teresa Saperas i la il·lustradora Elisabeth Justicia.
La cerimònia de lliurament, que s'inaugurarà amb un concert de Mariona Sagarra i la conferència del doctor Francesc Torralba, estarà presidida pel secretari general de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Raúl Moreno.