L'exministra Ana Pastor afirma que el repte més important del sistema de salut és cuidar els sanitaris

Aposta per arribar a acords en política "perquè així les lleis perduren"
BARCELONA, 25 març (EUROPA PRESS) -
L'exministra de Sanitat i Consum i de Foment, i expresidenta del Congrés, Ana Pastor, ha assegurat aquest dimecres que cal cuidar i atendre les reclamacions dels professionals sanitaris, la qual cosa considera "el repte més important" per mantenir la qualitat del Sistema Nacional de Salut, ha criticat les guàrdies de 24 hores, i ha posat de manifest la necessitat d'atreure talent.
Ho ha dit en unes declaracions a Europa Press abans de ser investida doctora honoris causa per la Universitat CEU Abat Oliba (CEU UAO) de Barcelona, en les quals ha assegurat que la distinció és un "gran honor" que no oblidarà mai i s'ha mostrat molt agraïda.
Sobre el seu pas pel Ministeri de Sanitat entre 2002 i 2004, ha destacat que les lleis impulsades en aquell mandat --la de cohesió i qualitat, la de professions sanitàries i la d'autonomia del pacient-- es van aprovar per unanimitat: "Es va fer parlant amb tothom i amb acords. Crec que és fonamental, en política, arribar a acords, perquè així les lleis perduren".
"Crec que és molt necessari una bona planificació de recursos humans del sistema sanitari, de tal manera que s'acompassi la demanda de la població amb els professionals que tenim. Els professionals sanitaris han de tenir les millors condicions per desenvolupar la seva feina, perquè a les seves mans hi ha la vida de les persones", ha afirmat.
Ha apostat per "reorientar" el sistema de salut cap a la cronicitat i la pluripatologia, ja que actualment el veu centrat en la patologia aguda, i ha assenyalat com a desafiaments notables la incorporació de la tecnologia i la sostenibilitat dels recursos.