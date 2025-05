L'exdirector de la Dgaia diu que els contractes d'emergència eren legals i "necessaris"

Assegura que responien a un sistema "tensionat i sobreocupat"

BARCELONA, 28 maig (EUROPA PRESS) -

L'ex-director general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència entre gener del 2016 i agost del 2017, Ricard Calvo, ha assegurat aquest dimecres que les pròrrogues no formalitzades i els contractes d'emergències en la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia) --suposades irregularitats recollides en l'informe de la Sindicatura de Comptes de l'abril del 2024-- eren legals i "necessaris".

Ho ha dit durant la seva compareixença davant la Comissió de Drets Socials i Inclusió del Parlament de Catalunya, en la qual ha assegurat que quan va arribar al càrrec el gener del 2016, el sistema estava "tensionat i sobreocupat" a causa d'una reducció de places i a una falta de disponibilitat pressupostària per a noves contractacions.

En aquest marc, la pròrroga de contractes a la Dgaia es va fer d'acord amb la Llei 3/2016 de mesures urgents en matèria de contractació pública, ja que responia a una "previsió legal" de situació d'urgència.

A més a més, ha apuntat que un informe de la Comissió d'Ètica en la Contractació Pública, emès el 27 de maig del 2019, va concloure que no hi havia un conflicte d'interessos entre la seva posició de director general i l'anterior posició de gerent en entitats contractades per la Dgaia a les quals després es va reincorporar.

Ha assegurat que les contractacions d'emergència van ser una resposta a l'augment de menors no acompanyats a Catalunya (684 el 2016; 1.489 el 2017; 2.659 el 2018) i ha dit que eren serveis "necessaris, imprescindibles i d'obligatòria prestació", i que es van fer servir les formes legals disponibles i se'n va informar degudament el Govern.

GRUPS PARLAMENTARIS

La diputada de Junts, Ennatu Domingo, ha demanat justificar l'adjudicació de serveis d'acollida sense contractació pública i els contractes verbals, a més ha preguntat a Calvo si la situació estava comunicada formalment, si no li sembla que suposa una vulneració de la igualtat d'oportunitats i transparència i si no hi havia un problema ètic amb la seva anterior posició com a gerent de Plataforma Educativa.

La diputada d'ERC, Ester Capella, ha preguntat pels canvis en el marc normatiu dels contractes i per la posició de la Comissió d'Ètica, mentre que la diputada del PP, Montserrat Berenguer, ha inquirit sobre un "abús d'externalització de serveis".

La diputada de Vox, María García, ha dit que les fundacions a càrrec dels centres sí que tenen ànim de lucre; Núria Lozano (Comuns) ha preguntat quin valor afegeixen les externalitzacions i ha dit que el sistema de protecció a la infància està "caducat", i Pilar Castillejo (CUP) ha inquirit sobre els preus de les places i el pagament de lloguers.

Per la seva banda, la diputada del PSC, Mònica Ríos, ha destacat la transformació de la Dgaia anunciada dilluns passat per la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, que passarà a ser la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància (Dgppia).

RESPOSTA

Calvo s'ha remès al que va dir la Fiscalia: que havent revisat els contractes adjudicats, com també tota la documentació referent, no existia delicte de negociació ni activitat prohibida, i que quedava provat que no hi havia benefici personal de cap de les contractacions promogudes ni indicis de tràfic d'influències o prevaricació.

Així mateix, ha insistit que la Comissió d'Ètica va dir que no hi havia conflicte laboral perquè el director general no pot influir en un comitè de contractació del qual no forma part ni sap qui el formen, i que està "totalment provat i demostrat" que el paper de la contractació s'ajustava a la llei, i també ha remarcat que tenia dret a tornar d'una excedència.