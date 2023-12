L'exconsellera Irene Rigau demana "rigor i excel·lència" en donar les dades de PISA i interpretar-les

"Si cada 15 dies incorpores un element nou al sistema, al final es perd la prioritat"



BARCELONA, 8 des. (EUROPA PRESS) -

L'exconsellera d'Educació de la Generalitat Irene Rigau ha demanat a les administracions "rigor i excel·lència" en donar les dades de l'informe del Programa per a l'Avaluació Integral d'Alumnes (PISA) i interpretar-les.

"Ens ha quedat un dubte sobre si la mostra que havien utilitzat era correcta o no, si hi havia dades que representaven la realitat o no", ha considerat en una entrevista en el diari 'Ara', recollida aquest divendres per Europa Press.

Segons ella, quan un govern es planteja millorar els resultats escolars, el sistema s'ha d'alinear a favor d'aquest objectiu, però "si cada 15 dies incorpores un element nou al sistema, al final es perd la prioritat".

En ser preguntada per si creu que l'escola inclusiva està funcionant, ha respost que és una gran aposta, però que "només es pot aplicar si va acompanyada de recursos", si no, es perjudica a tothom, en les seves paraules.

"Hi ha més cultura del món de l'oci que del treball. I l'escola ha de ser amable, però ha de despertar el plaer d'aconseguir reptes amb esforç, no de regalar-los. I els 100 euros del xec escolar s'haurien d'haver destinat a l'escola inclusiva", ha assenyalat.

Per ella, algunes famílies han identificat la modernitat amb la qualitat, per la qual cosa ha apuntat que "no tota innovació és una millora. I sobretot, una innovació sense evidències científiques comprovades no s'hauria de generalitzar".