L'exconseller Xavier Pomés, nou president del Patronat de la Fundació Pere Tarrés

BARCELONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -

L'exconseller dels departaments de Governació, Interior i Salut de la Generalitat, Xavier Pomés, serà el nou president del Patronat de la Fundació Pere Tarrés en substitució de l'empresària Núria Basi, que al desembre va acabar el seu mandat i mantindrà la seva vinculació amb l'entitat com a membre del Grup d'Amics de la Fundació Pere Tarrés.

Pomés (Barcelona, 1948), llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (UB), ha estat president de la junta del Patronat de l'Hospital Clínic de Barcelona i de la Fundació de Gestió de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, entre altres responsabilitats, ha informat la Fundació Pere Tarrés aquest dilluns en un comunicat.

Amb la incorporació de Pomés, el patronat queda format per Oriol Pinya com a vicepresident, el pare Josep F. Marià Serrano com a consiliari, Anna Sansalvadó com a sotssecretària, Gisela Valderrama, Inés de Caralt, Miguel Vidal-Quadras, Mauricio Canals, Francesc Figueras, Constantí Serrallonga, Salvador Busquets i Marta Ventura com a vocals i Ignacio Toda com a secretari no patró.