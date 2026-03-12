L'excap dels Mossos Eduard Sallent s'uneix a una consultora de projectes de gestió de crisi

BARCELONA 12 març (EUROPA PRESS) -
El comissari i excap dels Mossos Eduard Sallent s'ha incorporat professionalment a la consultora SIMA Consulting "per liderar nous projectes d'estratègia i gestió de crisis", informa l'empresa en un comunicat aquest dijous.
SIMA Consulting és una consultora especialitzada en estratègia, gestió de crisis i comunicació, entre altres àmbits, de la qual el mateix Sallent és soci fundador i a la qual s'incorpora després de demanar una excedència del cos policial aquesta setmana.
"Sallent inicia una nova etapa professional posant-se al capdavant de projectes vinculats a l'estratègia corporativa i la gestió de riscos complexos. La seva incorporació pretén reforçar el creixement de la firma i aportar la seva experiència en l'anàlisi de situacions crítiques i la presa de decisions estratègiques", apunta SIMA.
L'excap dels Mossos compartirà el lideratge del projecte amb l'actual CEO de la consultora, Raül Murcia.
Sallent va ser cap dels Mossos entre juny del 2019 i novembre del 2020, i entre octubre del 2022 i agost del 2024, quan va ser destituït com a màxim responsable del cos, i recentment ha demanat una excedència.