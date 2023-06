L'examen d'Història de les PAU pregunta sobre la Segona República, el franquisme i els moviments obrers

Els alumnes de l'examen de Física diuen que hi havia exercicis que no havien vist "mai"

BARCELONA, 8 juny (EUROPA PRESS) -

L'examen d'Història de la selectivitat d'aquest dijous ha preguntat per la Segona República, els moviments obrers a Espanya entre 1902 i 1923, la política exterior del franquisme i la Guerra Civil.

Es tracta de la tercera prova de la fase general, en el segon dia de selectivitat a Catalunya, en què els estudiants havien de triar 2 de 4 exercicis, amb una qualificació de 5 punts cadascun, i desenvolupar les respostes.

En el primer exercici apareixia una imatge de Josep Maria de Sagarra publicada a 'La Vanguardia' el 17 d'abril del 1931 amb una dona i la bandera republicana davant l'Ajuntament de Barcelona, amb motiu de la proclamació de la Segona República, i n'havien de comentar el context.

S'ha demanat explicar les característiques de l'Estatut de Catalunya del 1932 i què va fer la Generalitat des que es va aprovar fins als fets d'octubre del 1934, i en una altra explicar aquests fets i les eleccions del febrer del 1936 i el període anterior a la Guerra Civil.

La prova tenia un fragment del discurs de l'exministre d'Afers Exteriors Ramón Serrano Suñer del 24 de juny del 1941, publicat en el diari 'Arriba', amb el qual el règim franquista va convocar la División Azul, i s'ha demanat identificar la font, el context i el contingut.

També s'han hagut de comentar les característiques polítiques i institucionals del franquisme entre 1939 i 1947 esmentant tres de les lleis més importants, i demostrar els seus coneixements sobre la política exterior del règim durant la Segona Guerra Mundial i fins al 1953.

En un altre exercici, als estudiants se'ls ha donat un fragment de l'article '¡Rebeldes, rebeldes!' d'Alejandro Lerroux publicat l'1 de setembre del 1906 en el diari 'La Rebeldía'.

Se'ls ha preguntat per la conflictivitat social i obrera a Espanya entre 1902 i 1923, i la crisi del sistema de la Restauració des del punt de vista polític del 1914 a la dictadura de Primo de Rivera.

GUERRA CIVIL

En exercici es donava una fotografia de Carlos Pérez de Rozas en què s'apreciava uns joves anant al front de la columna Los Aguiluchos (FAI) el 28 d'agost del 1936 a Barcelona, i havien d'identificar la font, dir a quin context històric pertany i descriure'n el contingut.

Finalment, s'ha demanat comentar l'evolució econòmica i política de Catalunya durant la Guerra Civil, esmentant la dualitat de poder del 1936, les col·lectivitzacions i els fets del maig del 1937, i també el final de la guerra i tres de les causes de la derrota republicana.

ESTUDIANTS

En acabar l'examen, els estudiants consultats per Europa Press han dit que "era força assequible però tampoc no era fàcil" i han destacat que la part de desenvolupament de la teoria els ha semblat més complicada que la de comentar una font, bé fos una foto o un text.

Altres alumnes han afirmat que els ha semblat fàcil perquè "aquestes preguntes solen sortir gairebé cada any", mentre que altres estudiants han considerat que a cada bloc hi havia una pregunta senzilla i una altra més difícil.

EXAMEN DE FÍSICA

D'altra banda, hi ha hagut polèmica per l'examen de Física --una assignatura específica, que no forma part de la fase general-- de dimecres a la tarda, ja que diversos estudiants s'han queixat per les xarxes socials de la dificultat de la prova d'aquest any.

Els alumnes preguntats per Europa Press han assegurat que la prova va ser molt difícil i que, segons afirmen, ha anat malament a la majoria d'aspirants: "Han posat exercicis que no hem vist mai".

"Hem fet models d'examen fins al 2005 potser i no hi havia cap exercici així, i els exercicis de temes fàcils eren impossibles de fer", han assegurat, després d'afegir que el professor també els ha dit que el d'aquest any l'ha vist complicat.