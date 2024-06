L'examen de català de les PAU inclou un conte de Calders i un text sobre la IA

La part de reflexió lingüística comptava amb una anàlisi d'oracions

BARCELONA, 6 juny (EUROPA PRESS) -

L'examen de llengua catalana i literatura de la selectivitat catalana, que s'ha fet aquest dijous, ha inclòs el conte 'El principi de la saviesa' de Pere Calders, preguntes de 'La plaça del Diamant' de Mercè Rodoreda i 'Aigües encantades' de Joan Puig i Ferreter, i un text sobre els perills de la intel·ligència artificial (IA).

Es tracta de l'últim examen de la fase general, en el tercer i últim dia de les PAU, i la novetat d'aquest any és que, tant en la prova de català com en la de castellà, es podia triar 2 de 4 preguntes en l'apartat de comprensió lectora i eludir així les que eren sobre les lectures obligatòries de batxillerat

En l'opció A de l'examen, s'incloïa un fragment del conte 'El principi de la saviesa' de Pere Calders, que forma part del llibre 'Cròniques de la veritat oculta', i s'ha demanat als estudiants triar quines afirmacions són correctes; i trobar sinònims de 'fent càbales' o 'bona reputació' en el text.

També havien d'escriure el referent dels pronoms presents en algunes frases del text i explicar en 50 paraules quina relació tenia el narrador amb els seus veïns.

Els alumnes podien triar 2 de 4 preguntes: respondre per què els coloms abandonen el colomer a 'La plaça del Diamant'; indicar quines afirmacions són veritables o no d''Aigües encantades'; explicar la diferència entre estil directe i indirecte en els textos, i assenyalar quines afirmacions són veritables o no sobre determinats usos lingüístics.

D'altra banda, han hagut de reescriure un fragment del text de Calders, canviant els temps verbals d'imperfecte per formes de present, i escriure un text formal de 125 a 150 paraules sobre un tema relacionat amb el conte.

"AMENACES I PERILLS" DE LA IA

En l'opció B, s'incloïa l'adaptació de l'article 'Un dels pioners de la intel·ligència artificial se'n penedeix i adverteix dels possibles perills' de Jordi Martín, publicat a 'El Nacional' l'1 de maig del 2023, del qual es preguntava quines afirmacions són correctes; i trobar sinònims en el text de paraules com 'decenni' o 'amenaça'.

També es demanava escriure el referent dels pronoms en algunes frases de l'article, i explicar en un màxim de 50 paraules l'afirmació del text que 'qualsevol persona ja no podrà saber què és veritat' amb la IA.

En l'apartat per triar, es preguntava sobre les dues lluites que es plantegen a 'Aigües encantades'; si unes afirmacions de 'La plaça del Diamant' són veritables o no; explicar en no més de 50 paraules quines són les parts d'una carta; i indicar quines afirmacions són veritables o falses sobre determinats usos lingüístics.

Els estudiants també han hagut de reescriure un fragment del text sobre la IA canviant els temps verbals, i escriure un text d'entre 125 i 150 paraules sobre "quines amenaces o perills creuen que té l'aplicació de la IA".

Finalment, en la part de reflexió lingüística, s'ha demanat analitzar pronoms, oracions i sintagmes, i completar unes frases amb la forma correcta que se'ls donava entre parèntesi.