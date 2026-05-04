L'exalcaldessa de Montcada embarcada en la Flotilla acusa Israel d'avançar l'abordatge

BARCELONA 4 maig (EUROPA PRESS) -
L'exalcaldessa de Montcada i Reixac (Barcelona) dels Comuns, Laura Campos, embarcada en la Global Sumud Flotilla, ha acusat aquest dilluns Israel d'avançar la intercepció dels vaixells humanitaris per detenir l'activista d'origen palestí i resident a Catalunya Saif Abukeshek.
"Sabien perfectament que havia de ser abans d'arribar a Creta perquè Saif, per la seva condició de palestí, no continuaria fins a Gaza. I això ens fa pensar que segurament i possiblement un dels motius pels quals van avançar la intercepció va ser aquest", ha dit en una entrevista a La 2Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press.
Ha expressat que els vaixells israelians sabien a qui i on buscar: "Sabien que en els primers vaixells interceptats era on hi havia gent que pertanyia a l'organització i la direcció de la Global Sumud Flotilla", ha dit.
Dijous passat l'Estat hebreu va interceptar dues desenes de vaixells amb destinació a Gaza en aigües internacionals, i van detenir dos activistes, entre ells Abukeshek.
Després d'això, Global Sumud Catalunya, Comunitat Palestina de Catalunya, Coalició Prou Complicitat amb Israel, Open Arms i el sindicat IAC van exigir divendres el rescat immediat de tots dos activistes.