L'evolució favorable dels incendis a Lleó permet aixecar les evacuacions a la Valle de Fornela

Actualment hi ha 838 persones evacuades de 14 pobles i 235 persones confinades d'onze localitats
LEÓN, 23 ago. (EUROPA PRESS) -
La baixada de les temperatures i una climatologia més favorable ha permès que l'evolució dels incendis a Lleó sigui positiva durant la nit després del treball dels mitjans aeris i terrestres a diversos punts de la província, la qual cosa ha permès que la Guàrdia Civil aixequi l'evacuació a la Valle de Fornela, encara que passin a estar confinats els pobles de Faro, Cariseda, Peranzanes, Trascastro, Chano i Guimara.
Encara que la situació és favorable en general, el delegat territorial de la Junta, Eduardo Diego, ha advertit que preocupa l'incendi de Fasgar per un foc que discorre per la Vall de Tremor, on es va a treballar al llarg de la jornada per impedir el seu avanç cap a la zona de la pedrera.
Un altre dels focs que manté a l'operatiu en alerta és el de Barniedo de la Reina a la zona de Boca de Huérgano, el punt de la qual més actiu està en el flanc sud, en el que va cap a Palència, a la zona de l'Espigüete i Valverde de la Serra.
En definitiva, el representant del Govern autonòmic ha remarcat que els incendis "avancen cap a la millorança" mitjançant el treball dels mitjans a diferents punts de la província perquè la situació millori.
"L'evolució dels incendis ha estat favorable durant la nit a causa de la baixada de temperatura el que ha permès treballar bastant bé en tots els focs que han tingut diferents evolucions", ha subratllat el delegat territorial.
D'aquesta manera, el foc de Llamas de Cabrera, que es manté en índex de gravetat potencial 2 compta amb un perímetre estable en el qual no hi ha reproduccions, encara que la zona de corporals està "calenta" i es manté la línia d'incendi, per la qual cosa els mitjans treballaran durant el dia per evitar que avanci.
Respecte a això, ha assenyalat que cal mantenir la vigilància en Peñalba de Santiago perquè hi pot haver alguna mena de reproducció, així com a tota la zona de Compludo, on també es mantenen mitjans per evitar aquest tipus de reproduccions al llarg del dia.
En el cas de l'incendi de Fasgar, preocupa el foc que discorre per la Valle de Tremor, on es va a treballar i analitzar la utilització de tots els mitjans necessaris per intentar impedir el seu avanç cap a la zona de pedrera a Tremor per articular l'atac definitiu.
"És un foc que crida l'atenció perquè es veu des de diferents punts de la província, però també cal traslladar a la població que s'hi està treballant i esperem que aquesta tècnica que es vol dur a terme funcioni", ha explicat.
Pel que fa a l'incendi d'Igüeña-Pujols hi ha una petita reproducció a la zona més nord d'aquest foc sobre la qual es treballa amb maquinària i mitjans aeris, si bé la resta del perímetre està en fase de liquidació i consolidació.
A l'incendi d'Anllares, a la zona del Valle de Fornela fonamentalment preocupa el que és la zona nord que va cap a la zona d'Astúries, on en aquest moment estan els focus d'aquest incendi.
No obstant això, a la zona d'Argayo del Sil els resultats han estat positius durant la nit després dels treballs amb maquinària, si bé encara no s'ha pogut tancar tot el perímetre i hi ha diversos punts actius.
En el cas de l'incendi de Barniedo de la Reina a la zona de Boca de Huérgano el punt més actiu és al flanc sud, en el qual va cap a Palència, a la zona de l'Espigüete i Valverde de la Serra.
Allà es treballa també amb passades de maquinària i amb diferents mitjans aeris que s'espera que al llarg del dia permetin donar per estabilitzat aquest incendi.
L'incendi de La Baña s'ha reproduït en el fons de la vall i el vent el porta de nou cap a la zona de Zamora, ja que es desenvolupa en un lloc on és molt difícil l'accés amb mitjans terrestres, per la qual cosa es durà a terme un atac amb mitjans aeris per aturar el seu avanç.
D'altra banda, el delegat territorial de la Junta ha explicat que l'incendi de Canalejas es troba en una situació estable, una situació similar a la dels focs de Yeres i Castrocalbón, que s'han donat per estabilitzats.
EVACUACIONS I CONFINAMENTS
Pel que fa a la situació dels ciutadans evacuats i confinats, el representant de l'executiu autonòmic ha assenyalat que ara mateix hi ha catorze localitats evacuades amb 838 veïns desallotjats i 235 persones confinades a onze localitats.
Les catorze localitats evacuades són Gestoso, Leiroso, Villarrubín, Sanvitul, Arnado, Castropetre, Oencia, Cabarcos, Sobredo, Arnadelo, Cabeza de Campo, Argallo del Sil.
També estan confinades en aquest moment diferents localitats, com les del Valle de Fornela que han passat d'evacuades a confinades, que són Faro, Guímara, Chano, Trascastro, Peranzanes i Cariseda.
De la mateixa manera, es mantenen confinades als seus domicilis les localitats de Pujols del Camp del Martín Moro Toledà i Igüeña, així com les localitats de Compludo, Espinosa, Palacios, Carracedo i el mateix Compludo, les dues localitats de la zona de Cabrera, Noceda de Cabrera, Saceda de Cabrera i Peñalba de Santiago, en la qual està prohibit l'accés per a visitants i turistes.
En aquest sentit, ha recordat que es manté tallada la pujada al Morredero, la carretera d'Anllarinos a l'encreuament de la carretera de Faro i tot el que és l'accés al Valle de Fornela i també en aquest moment queda tallada la L-7311 des de Saceda.
Per tot això, s'ha passat de tenir 35 allotjats o albergats, que estaven concentrats a Fabero i ara únicament queden tres allotjats en els albergs preparats, en aquest cas per la Junta i a través de la Creu Roja, al municipi a la localitat de Fabero.