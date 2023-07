L'Eurocambra rebutja el veto del PPE a la llei de la restauració de la naturalesa

BRUSSEL·LES, 12 jul. (EUROPA PRESS) -

El ple de l'Eurocambra ha rebutjat aquest dimecres el veto del Partit Popular Europeu (PPE) a la llei de la restauració de la naturalesa, un text que ha comptat amb el suport de socialistes, liberals, verds, esquerra i d'alguns eurodiputats populars que donaven suport al text malgrat el rebuig frontal que el grup ha manifestat els darrers mesos.

Després d'aquesta votació inicial, que suposava el primer escull per al text i que ha despertat una gran ovació entre els partidaris de la legislació, els eurodiputats hauran de votar les centenars d'esmenes que perfilaran el text final.

L'hemicicle, dividit entre partidaris i detractors d'una norma que Brussel·les troba imprescindible per pal·liar els efectes del canvi climàtic, ha mantingut amb vida el text després que a finals de juny els eurodiputats de la Comissió de Medi Ambient van fer el primer pas per abandonar-la per 44 vots a favor i 44 en contra.