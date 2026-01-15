Actualitzat 15/01/2026 18:19

El Let's Festival celebrarà el seu 20è aniversari amb Dorian i Standstill

BARCELONA 15 gen. (EUROPA PRESS) -

El Let's Festival celebrarà 20 anys amb un concert especial el 5 de març a la sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) amb la participació dels grups Dorian i Standstill.

El concert per celebrar els 20 anys del festival de l'Hospitalet tindrà unes actuacions més curtes que de costum, amb col·laboracions entre artistes i una sessió de 'warm-up' a càrrec del DJ Nacho Ruiz, informa el festival aquest dijous en un comunicat.

El festival anunciarà una tercera banda que participarà en aquest concert especial dies abans de l'actuació.

