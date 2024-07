Leticia Dolera comença a rodar la sèrie 'Pubertat' ambientada en el món casteller

BARCELONA, 11 jul. (EUROPA PRESS) -

L'actriu Leticia Dolera ha començat el rodatge de la sèrie 'Pubertat', que ha escrit, dirigeix i protagonitza, un drama familiar que explora el pes del tabú i l'herència psicològica transmesos de generació en generació i que s'ambienta en la tradició dels castells.

Els 6 capítols, filmats en català, es rodaran durant 13 setmanes a diverses localitzacions de Catalunya i s'estrenaran el 2025 a Max i 3Cat, informen les productores Distinto Films, Corte y Confección i Uri Films.

També està protagonitzada per Xavi Sáez, Betsy Túrnez, Alexandra Russo, David Vert, Biel Durán, Anna Alarcón, Vicky Peña i Carla Quílez.

Dolera ha explicat que ha triat el món casteller per ambientar la sèrie per "la força visual i metafòrica", i perquè parla del llegat entre generacions, tant a nivell cultural com emocional o psicològic.

També la va atreure el contacte amb el cos en aixecar un castell, "el cos vist com una cosa a integrar i no a témer, amagar o del qual avergonyir-se".