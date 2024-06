L'estudiant de Sant Cugat (Barcelona) amb un 9,90 en les PAU: "L'única clau és la constància"

BARCELONA, 20 juny (EUROPA PRESS) -

L'alumne Eric Mateu, que és de Sant Cugat del Vallès i estudia a l'Institut Forat del Vent de Cerdanyola (Barcelona), ha estat una de les dues notes més altes de la selectivitat catalana, amb un 9,90 en la fase general i un 13,752 en l'específica: "L'única clau és la constància".

En unes declaracions a Europa Press aquest dijous, després de saber-se que és la millor nota de Catalunya juntament amb un altre jove de Castellnou de Bages (Barcelona), ha afirmat que es va quedar sorprès en saber que ha obtingut la nota més alta: "No m'ho esperava gens".

Sobre com es va preparar per als exàmens, ha assegurat que es tracta de "feina al llarg de tot el curs" però que va fer exàmens d'altres anys, i que també va consultar els recursos recomanats pels coordinadors de les assignatures, com el 'Glosario de términos gramaticales' per a llengua castellana.

Mateu ha explicat que la seva intenció és estudiar el doble grau de Matemàtiques i Física de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB): "Sempre m'han agradat les ciències, i especialment la física, i també tinc facilitat per a les matemàtiques. És una combinació que quadra molt amb el meu caràcter i gustos".

Sobre què recomana als estudiants que s'hi presentin l'any vinent, el jove ha dit que cal dedicar temps a l'estudi i ser molt constant, "fer feina cada dia i no només una horeta".

"És esforç. Cada dia unes 8 hores o 12 hores, depèn de la persona. Però és dedicar-hi molt temps", ha afegit.