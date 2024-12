L'estudi barceloní Nomada Studio guanya un dels Game Awards 2024 amb el videojoc 'Neva'

BARCELONA 13 des. (EUROPA PRESS) -

El videojoc 'Neva', de l'estudi barceloní Nomada Studio, ha guanyat el premi en la categoria Games for Impact ('Jocs per al canvi') dels 2024 Game Awards, segons informa l'organització dels guardons a través de les xarxes socials.

El desenvolupador del joc i cofundador de Nomada Studio, Adrián Cuevas, ha recollit el guardó la matinada d'aquest divendres durant la gala dels Game Awards al Peacock Theater de Los Angeles (Estats Units).

Cuevas ha expressat el seu agraïment al jurat i als votants, al distribuïdor de 'Neva', i també a tots els qui han jugat el títol.

Els altres nominats a la categoria Games for Impact, que premia jocs que facin reflexionar amb un rerefons o missatge social, eren 'Closer the Distance', 'Indika', 'Life is Strange: Double Exposure', 'Senua's Saga: Hellblade II' i 'Tales of Kenzera: Zau'.

Nomada Studio ja havia obtingut el mateix guardó el 2019, en aquella edició pel joc 'Gris'.