L'estatunidenc 'Lookout Santa Cruz' guanya el III Premi Internacional Amic Mitjans de Proximitat

Destaquen la seva contribució a la "fortalesa i renovació" del periodisme local
BARCELONA, 18 març (EUROPA PRESS) -
El jurat del III Premi Internacional Amic Mitjans de Proximitat ha nomenat guanyador el mitjà 'Lookout Santa Cruz', editat a Santa Cruz, Califòrnia (Estats Units).
Els membres del jurat han destacat la seva contribució a la "fortalesa i renovació" del periodisme local, informa l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (Amic), impulsora dels guardons, en un comunicat aquest dimecres.
També han remarcat que és un "model transferible", desenvolupant una fórmula pròpia que permet replicar el projecte en altres territoris dels Estats Units, com ja està fent a Eugene (Oregon).
L'experiència ofereix "aprenentatges estratègics aplicables en contextos internacionals", i es consolida com un cas inspirador per a editors i organitzacions periodístiques, segons el jurat.
El guardó es lliurarà en un acte el 14 d'abril al Caixaforum de Barcelona, que comptarà amb la presència del CEO i fundador de Lookout Local, Inc., Ken Doctor.
FINALISTA EN CATEGORIA INTERNACIONAL
En la categoria Internacional ha quedat finalista 'El Armadillo', un mitjà independent de Medellín (Colòmbia) nascut el 2021, que ha reconegut per "representar un exemple sòlid de periodisme local independent, compromès amb la seva comunitat i amb una clara vocació de servei públic".
Així mateix, el jurat ha destacat les investigacions del mitjà, que en paraules del jurat "ha contribuït a activar debats públics, processos institucionals i actuacions judicials, evidenciant una incidència tangible en la vida democràtica i en problemàtiques rellevants de Medellín i Antioquia".