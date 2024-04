L'Estació del Nord de Barcelona manté arribades i sortides en accessos propers malgrat el desallotjament

BARCELONA, 14 abr. (EUROPA PRESS) -

L'Estació del Nord d'autobusos de Barcelona, desallotjada aquest diumenge per la tarda a causa d'una maleta sospitosa en un autocar, manté "en tot moment" les entrades i sortides programades.

Fonts de Barcelona Serveis Municipals (B:SM) han explicat a Europa Press que les sortides i entrades s'han pogut habilitar fora del perímetre exterior de l'estació, que s'ha acordonat.

Així, es fan per sengles ponts als carrers Marina i Sardenya, on hi ha prou espai prop de l'estació, i "tota l'estona" hi ha informadors per als passatgers.