L'espectacle 'Elles' obre el IX festival Dansa Metropolitana aquest divendres

BARCELONA 6 març (EUROPA PRESS) -
L'espectacle 'Elles' inaugurarà aquest divendres el IX festival Dansa Metropolitana, que ofereix 370 activitats en espais culturals i públics de 12 municipis de Barcelona per reivindicar la "llibertat dels cossos per habitar i transformar l'espai públic".
La peça, que posa el focus en "com les dones viuen, perceben i desafien" els estereotips associats a la vellesa, es podrà veure a les 20 hores a La Farga Centre d'Activitats de l'Hospitalet de Llobregat, informa l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.
'Elles' és una proposta dirigida per Hansel Cereza amb la col·laboració de Barbarana Pons concebuda "especialment" per a l'ocasió i compta amb la participació de 70 voluntaris d'associacions com el Grup de Dones de Collblanc-Torrassa, i busca visibilitzar l'impacte de l'edatisme sobre els cossos femenins.