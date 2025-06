L'espanyol de la Flotilla de la Llibertat: "Demandarem Israel a l'Audiència Nacional"

BARCELONA 12 juny (EUROPA PRESS) -

L'activista espanyol Sergio Toribio, que viatjava a bord del vaixell de la Flotilla de la Llibertat i que va ser abordat per l'exèrcit d'Israel quan intentava arribar a la Franja de Gaza, ha assegurat que demandarà Israel a l'Audiència Nacional.

"Amb el meu advocat, Jaume Asens, demandarem Israel a l'Audiència Nacional. Ha estat un acte de pirateria en aigües internacionals, i el vaixell ens l'han llevat. Jo no volia anar a Tel-Aviv, sinó a Gaza: m'han segrestat a més de 100 milles nàutiques de la seva costa i m'han portat per força a un lloc on no volia anar", ha expressat en una entrevista d'aquest dijous a 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press.

Ha explicat que l'han convidat a fer la 'Marxa a Gaza', amb la qual s'intentarà "trencar el bloqueig, però per terra, per Egipte cap al sud de la Franja" per, segons ell, donar visibilitat a Gaza.