L'Espai Thyssen de Sant Feliu (Girona) exposa escultures de 27 artistes contemporanis

GIRONA, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Espai Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols (Girona) exposa des d'aquest divendres fins al 24 d'octubre una selecció d'escultures de 27 artistes contemporanis, de les quals quatre formen part de la Col·lecció Carmen Thyssen.

A l'exposició 'Entre obres, diàlegs prefigurados amb la Col·lecció Carmen Thyssen', comissariada per Pilar Giró, es podrà establir un joc amb altres peces de la col·lecció de la baronessa Thyssen a través de codi QR en els cartells, ha informat el museu en un comunicat.

A l'exposició hi ha peces d'Eduardo Chillida, Jaume Plensa, Manolo Valdés, Xavier Corberó, Cristina Iglesias, Eva Lootz, Pepa Poch, Juan Miguel Quiñones, Susana Solano i Josep Canals, entre altres.

Es tracta de la primera exposició que l'Espai Carmen Thyssen dedica íntegrament a l'escultura, encara que està vinculada a obres pictòriques de la col·lecció de forma digital.

L'exposició es mou en els dos espais que dibuixen l'escenari híbrid del segle XXI: d'una banda, l'univers físic i tangible de les escultures i instal·lacions presents, i per un altre, l'univers líquid i digital on s'allotgen la imatge dels quadres seleccionats per al diàleg.

El museu ha destacat que és una exposició que mostra un relat entre obres d'artistes locals, nacionals i internacionals, cedides en préstec gratuït, procedents de la Col·lecció Carmen Thyssen, la Fundació La Caixa o Chillida Leku, entre altres.