L'Església de Tarragona va atendre més de 28.000 persones el 2023 a través de 109 centres

TARRAGONA 8 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Església de Tarragona va atendre un total de 28.373 persones durant l'any 2023 a través dels 109 centres que té per tot el territori diocesà, segons el balanç anual de l'arquebisbat del qual informa en un comunicat aquest divendres.

El 2023, els dos centres de rehabilitació per a drogodependents de la diòcesi van atendre 537 persones; els quatre centres d'assistència per a emigrants i refugiats, 1.006 persones; el centre per a la promoció de la dona i víctimes de violència 145 persones, i els 31 centres per promoure el treball un total de 1.968 persones.

Aquest diumenge, l'Església celebrarà la Jornada de Germanor, un dia en el qual es posa en valor la tasca que desenvolupa en la societat i, en aquesta edició, "convida a parar i fixar-se en l'interior d'un mateix".