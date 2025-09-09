L'escriptora Vanessa Springora avisa d'"una onada que amenaça amb arrossegar-ho tot a Europa"

Publica 'El nom del pare' en la qual busseja en el passat secret del seu avi
BARCELONA, 9 set. (EUROPA PRESS) -
L'escriptora i editora francesa Vanessa Springora acaba de publicar en castellà i català 'El nom del pare', un exercici d'arqueologia íntima amb el qual rescata el passat secret del seu avi, i ha advertit davant de la situació política a Europa: "Ens trobem ara mateix amb una onada que amenaça amb arrossegar-ho tot a Europa".
'El nom del pare', publicada per Lumen en castellà i Empúries en català, narra com l'autora, després de la mort del seu pare pocs dies després de la publicació de 'El consentiment', troba en el pis en el qual havia viscut i era dels seus avis dues fotografies de joventut en el qual el seu avi patern porta símbols nazis, un xoc per a ella veure el "símbol del mal absolut".
Es tractava d'unes imatges que posaven en qüestió la història familiar que l'avi era un ciutadà txec reclutat per força per l'Exèrcit nazi, la seva deserció i que va treballar per als nordamericans després de l'alliberament, i que li ha fet canviar la visió anterior del seu avi i el seu pare.
En una entrevista amb Europa Press, Springora (París, 1972) ha explicat que després d'això va començar una "arqueologia de la intimitat" en la qual va recollir els documents que va trobar al pis, els va classificar i va començar a trobar pistes del passat del seu avi i va descobrir històries com la dels Sudetes en l'antiga Txecoslovàquia.
Després de la commoció inicial per veure aquests símbols en el seu avi, va comprendre que aquest era el "secret" familiar i va començar a albirar respostes a les preguntes que portava anys fent sobre els orígens del seu avi i del cognom, per la qual cosa també es va convertir en una sort d'alleujament.
Preguntada per què creu que el seu avi no es va desfer d'aquesta fotografia, ha assenyalat que li va resultar una incoherència davant de l'ocultació que va fer del passat, però que no pot evitar pensar que destruir aquestes fotografies hagués estat fer-ho d'una part de si mateix i que hauria de tenir "cert orgull".
"TOTA LA HISTÒRIA DEL SEGLE XX"
Springora ha explicat que va trobar al pis del seu avi "tota la història del segle XX" resumida en una demostració de com es conjugaven l'íntim i el polític a través de la història del seu avi i del seu pare.
Ha dit que no creu en la literatura missatge però sí en el compromís amb el que s'escriu, sobretot en un moment en el qual pesen "amenaces sobre la democràcia i el futur de la UE", i ha explicat que no ha pogut evitar pensar en paral·lelismes amb la situació a Ucraïna.
Vanessa Springora ha recordat que diplomàtics es van traslladar a Alemanya durant el règim nazi i es van creure que l'única reivindicació eren els Sudetes, i s'ha preguntat "fins a quin punt ara es deu i pot creure en qui no respecta el dret internacional".
"El que cal fer és ser molt prudents i molt conscients que el feixisme es torna cada vegada més temptador per a molta gent, de la mateixa forma que el meu avi es va veure seduït pels ideals nazis", ha assenyalat.
L'autora ha explicat que està treballant com a editora independent d'una col·lecció feminista amb la qual dona veu a altres autores, ha dit que ara com ara li costa imaginar-se en un altre projecte per estar molt capbussada en est, i ha dit que li agradaria provar amb un llibre més de ficció però que estarà "alimentada" d'elements autobiogràfics.