L'escriptora Rosaria Munda presentarà la trilogia 'Fireborne' a Barcelona

BARCELONA 22 jul. (EUROPA PRESS) -

L'escriptora nord-americana Rosaria Munda, autora de la trilogia 'Fireborne', presentarà a Barcelona aquesta saga de fantasia amb lectors, influenciadors i agents del món de la literatura, ha informat SM aquest dimarts en un comunicat.

La saga de fantasia pertany al segell juvenil TBR, amb temàtiques actuals, com la fantasia, el romanç, el misteri, la poesia urbana, el feminisme, la diversitat, l'empoderament, el 'romantasy' i la il·lustració.

Rosaria, que visitarà Barcelona del 25 al 27 de juliol, tindrà una trobada amb lectors el dissabte 26 de juliol a la llibreria Alibri, en la qual parlarà amb els assistents i signarà llibres.

L'univers literari de Munda és ric en conflictes ideològics, personatges complexos i una narrativa plena de girs que atreu lectors joves i adults.

Ambientada en un món on els dracs antigament eren el símbol del poder tirànic d'una aristocràcia caiguda, la història segueix dos joves genets que han crescut orfes per la revolució i que, convertits en líders i pilots d'elit, han de navegar per les aigües del poder, la lleialtat i la identitat.